Цели не достигла: ВСУ выпустили по российским позициям ракету «Нептун»
Минобороны РФ: Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун»
Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили ракету «Нептун» по позициям ВС РФ, однако та не достигла цели. Её сбила система ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Средствами ПВО сбита управляемая ракета большой дальности «Нептун», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Место, куда направлялась сбитая ракета, установить не удалось, сообщили в ведомстве.
А ранее Life.ru сообщал, как Армия России четырьмя ударами «Искандера» разнесла военный завод «Южмаш» в Днепропетровске. Он являлся ключевым предприятием украинского ВПК, производящим ракетно-космическую технику.