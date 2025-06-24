В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на полёты
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Аэропорт Чебоксар временно не принимает и не отправляет рейсы. Такое решение принято Росавиацией для обеспечения безопасности полётов.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксары», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал о введении аналогичных ограничений в аэропорту Тамбова. Примечательно, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили 20 украинских беспилотников в небе над шестью регионами России