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Регион
24 июня, 11:53

В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cahyadi HP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cahyadi HP

Аэропорт Чебоксар временно не принимает и не отправляет рейсы. Такое решение принято Росавиацией для обеспечения безопасности полётов.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксары», — говорится в сообщении.

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения на полёты
В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения на полёты

Ранее Life.ru сообщал о введении аналогичных ограничений в аэропорту Тамбова. Примечательно, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили 20 украинских беспилотников в небе над шестью регионами России

Мария Любицкая
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