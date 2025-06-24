Пьют с удовольствием: Поставки российской водки в Китай выросли почти вдвое

С начала 2025 года Россия поставила в Китай 1,4 тысячи тонн водки на сумму $2,1 миллиона. Такие данные озвучил глава федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в преддверии деловой миссии российских компаний в Китай, которая стартует 24 июня.

«По нашим оценкам, к середине июня российский экспорт водки в Китай составил 1,4 тысячи тонн на $2,1 миллиона. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём поставок вырос на 57% в натуральном выражении и почти на 87% — в деньгах», — сказал он.

Ильюшин подчеркнул, что интерес к готовой российской продукции в Китае продолжает расти: за последние пять лет объём поставок удвоился и приблизился к $200 миллионам.