Пьют с удовольствием: Поставки российской водки в Китай выросли почти вдвое
«Агроэкспорт»: Россия почти вдвое увеличила экспорт водки в Китай
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С начала 2025 года Россия поставила в Китай 1,4 тысячи тонн водки на сумму $2,1 миллиона. Такие данные озвучил глава федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в преддверии деловой миссии российских компаний в Китай, которая стартует 24 июня.
«По нашим оценкам, к середине июня российский экспорт водки в Китай составил 1,4 тысячи тонн на $2,1 миллиона. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём поставок вырос на 57% в натуральном выражении и почти на 87% — в деньгах», — сказал он.
Ильюшин подчеркнул, что интерес к готовой российской продукции в Китае продолжает расти: за последние пять лет объём поставок удвоился и приблизился к $200 миллионам.
Ранее Россия показала рекордный спрос на южнокорейскую лапшу. В апреле 2025 года объём импорта достиг 947 тонн — это в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее. Стоимость поставок выросла до $4,4 млн, что также стало историческим максимумом. Наряду с этим резко увеличился интерес и к корейским соусам: объём их импорта в Россию вырос на 50%, до 952 тысяч тонн, а сумма — до $3 млн.