От штрафа до сноса: Россиянам объяснили, в каких случаях дачные постройки являются незаконными

На даче нужно обязательно зарегистрировать в Росреестре все капитальные строения, такие как дома, бани, гаражи, сараи и теплицы, если у них есть фундамент. Об этом россиянам напомнили юристы.

Юрист Юрий Пустовит в беседе с РИА «Новости» отметил, что регистрировать нужно все объекты, которые относятся к недвижимости — то есть не могут быть перемещены без разрушения и прочно связаны с землей. Без регистрации невозможно официально продать, подарить или передать такое строение по наследству.

В то же время, по информации его коллеги Елены Тимошенко, не подлежат регистрации лёгкие сборно-разборные конструкции. Например, беседки, навесы без фундамента или заборы.

«Если постройку не регистрировать, то ею невозможно распоряжаться. Её невозможно продать, заложить, обменять, подарить, передать по наследству», — предупредил Пустовит.

После регистрации капитальных строений возникает обязанность уплаты налога на имущество: он начисляется на объекты площадью свыше 50 квадратов, исходя из кадастровой стоимости. Ставка — до 0,1% для жилых домов и до 2% — для хозяйственных построек. Нарушения выявляют муниципальные органы, в том числе по жалобам соседей или при помощи аэрофотосъёмки. Незарегистрированное строение может быть признано самостроем и снесено, отметила Тимошенко. В случае изъятия участка под нужды государства компенсацию за такие объекты владелец также не получит.