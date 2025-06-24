Политолог объяснил, почему премьер Японии впервые с 2022 года не поедет на саммит НАТО

Токио официально подтвердил, что премьер-министр Сигэру Исиба не примет участие в саммите НАТО в Гааге. Японский МИД сослался на «ряд обстоятельств». Это первый отказ главы японского правительства с 2022 года. Вместо Исибы страну представит министр иностранных дел Такэси Ивая. Почему японцы так поступили «Царьграду» рассказал политолог, историк Сергей Станкевич.

Аналитики сходятся во мнении, что для Токио участие в подобных встречах не несёт смысла. Во-первых, Япония расположена далековато от Альянса, а во-вторых, её безопасность подкреплена двусторонним соглашением с США. Кроме того, НАТО из оборонительного стремится превратиться в более агрессивный блок, что идёт вразрез с японским пацифистским курсом.

Отмена визита также связана с внутренними вызовами, ведь непопулярный премьер Исиба сосредоточен на экономике страны. Среди возможных факторов – обострение ситуации между США и Ираном, а также неопределённость с участием в мероприятии американского президента Дональда Трампа, уверен политолог.

Станкевич считает, что само мероприятие продлится часа два-три, а представители стран просто выслушают указания Трампа.

«По последним данным, повестка дня, из которой, кстати, исключена полностью тема Украины. Зеленского пригласят только на ужин, и всё. А сама по себе официальная повестка ограничится тремя часами. И это делает бессмысленным какие-либо поездки со стороны ненатовских стран. Так что я понимаю, почему премьер-министр Японии воздерживается», — подытожил эксперт.