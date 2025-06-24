«Не дождутся!»: Картаполов заявил, что Валентина Терешкова абсолютно здорова

Здоровье первой в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой в полном порядке. Как отметил в беседе с Life.ru глава комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, недруги не дождутся того, чтобы оно ослабло.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов рассказал, что Валентина Терешкова абсолютно здорова. Видео © Life.ru

«Что касается здоровья Валентины Владимировны Терешковой — не дождутся те, кто хотят, чтобы оно пошатнулось! Это наша гордость. Это народная любимица. Это первая в мире женщина-космонавт. Мы никому не дадим её в обиду, и никому не дадим подорвать её здоровье. У неё всё хорошо», — ответил он.

Картаполов заверил, что Терешкова абсолютно здорова, поскольку он сидит рядом с ней и прекрасно это видит.

Ранее журналист кремлёвского пула Александр Юнашев сообщил, что 88-летней Терешковой внезапно стало плохо во время пленарного заседания в Госдуме. Коллеги помогли ей покинуть зал.