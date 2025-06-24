Трое мужчин заманили 12-летнюю школьницу в трейлер и три дня насиловали её

В английском городе Кентербери перед судом предстали трое мужчин, обвиняемых в трёхдневном сексуальном насилии над 12-летней девочкой. Следствие установило, что в августе 2023 года 26-летний Кевин Хорват, 38-летний Иван Туртак и 27-летний Эрнест Гунар заманили школьницу в трейлер, где подвергали её систематическим издевательствам, сообщает Daily Mail.

Преступники сначала накачали 12-летнюю девочку наркотическими веществами, после чего на протяжении трёх дней (с 11 по 13 августа) удерживали в трейлере, постоянно угрожая убийством в случае попытки побега, однако ребёнку всё же удалось спастись — в момент, когда насильники спали, она смогла выбраться через окно.

Прокурор Ханна Ллевеллин-Уотерс охарактеризовала действия подсудимых как «бесчеловечные и эксплуататорские», отметив, что с ребёнком обращались «как с контейнером для сексуального удовлетворения». Родители пострадавшей свидетельствуют о тяжёлых психологических последствиях — девочка страдает ночными кошмарами и кардинально изменилась.

Обвиняемые пытались оправдаться заявлениями о «взрослой внешности» жертвы и её «добровольном согласии». Суд не принял во внимание эти доводы, оставив мужчин под стражей до 12 сентября. Эксперты прогнозируют для них значительные сроки заключения.