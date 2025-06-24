Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 14:19

Россиянин за 3900 рублей купил в секонд-хэнде редчайшие кроссовки стоимостью $40 тысяч

Mash: Житель Калуги купил в секонд-хенде редчайшие кроссовки всего за ₽3900

Обычный поход в калужский секонд-хенд обернулся для местного жителя невероятным везением. Заплатив всего 3900 рублей, он стал обладателем эксклюзивных кроссовок Adidas. Правда, выяснилось это не сразу. Об этом удивительном случае сообщил Telegram-канал Mash.

В Калуге обнаружены уникальные кроссовки. Фото © Telegram / Mash

В Калуге обнаружены уникальные кроссовки. Фото © Telegram / Mash

После того как мужчина поделился фотографиями своей обновки в чате любителей винтажных вещей, выяснилось, что реальная стоимость этих кроссовок колеблется от 30 до 40 тысяч долларов (2,4-3,1 миллиона рублей).

Проверка по QR-коду подтвердила их оригинальность, а запрос в немецкое представительство Adidas раскрыл полную картину — в руках у жителя Калуги оказалась редчайшая тестовая пара Adidas MOSKVA ZIL ZX500, которая никогда так и не вышла в продажу в России.

Как сообщили в компании, пара обуви с двумя полосками и хоккейной стелькой создавались для российского рынка, но проект был свёрнут в феврале 2022 года. Несколько тестовых пар, оставшихся у бывших сотрудников, в итоге оказались в местных магазинах подержанных вещей.

Nike представил «грязные» кроссовки за 10 тысяч рублей
Nike представил «грязные» кроссовки за 10 тысяч рублей

Ранее стало известно, что уникальное ожерелье из чёрного стекла, пострадавшее во время крушения и погребённое под обломками легендарного «Титаника», найдено группой исследователей. Хотя украшение было раздроблено и затеряно среди затонувших предметов, специалистам удалось собрать его фрагменты.

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Общество
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar