Россиянин за 3900 рублей купил в секонд-хэнде редчайшие кроссовки стоимостью $40 тысяч

Обычный поход в калужский секонд-хенд обернулся для местного жителя невероятным везением. Заплатив всего 3900 рублей, он стал обладателем эксклюзивных кроссовок Adidas. Правда, выяснилось это не сразу. Об этом удивительном случае сообщил Telegram-канал Mash.

В Калуге обнаружены уникальные кроссовки. Фото © Telegram / Mash

После того как мужчина поделился фотографиями своей обновки в чате любителей винтажных вещей, выяснилось, что реальная стоимость этих кроссовок колеблется от 30 до 40 тысяч долларов (2,4-3,1 миллиона рублей).

Проверка по QR-коду подтвердила их оригинальность, а запрос в немецкое представительство Adidas раскрыл полную картину — в руках у жителя Калуги оказалась редчайшая тестовая пара Adidas MOSKVA ZIL ZX500, которая никогда так и не вышла в продажу в России.

Как сообщили в компании, пара обуви с двумя полосками и хоккейной стелькой создавались для российского рынка, но проект был свёрнут в феврале 2022 года. Несколько тестовых пар, оставшихся у бывших сотрудников, в итоге оказались в местных магазинах подержанных вещей.