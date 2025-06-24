Россиянин за 3900 рублей купил в секонд-хэнде редчайшие кроссовки стоимостью $40 тысяч
Mash: Житель Калуги купил в секонд-хенде редчайшие кроссовки всего за ₽3900
Обычный поход в калужский секонд-хенд обернулся для местного жителя невероятным везением. Заплатив всего 3900 рублей, он стал обладателем эксклюзивных кроссовок Adidas. Правда, выяснилось это не сразу. Об этом удивительном случае сообщил Telegram-канал Mash.
В Калуге обнаружены уникальные кроссовки. Фото © Telegram / Mash
После того как мужчина поделился фотографиями своей обновки в чате любителей винтажных вещей, выяснилось, что реальная стоимость этих кроссовок колеблется от 30 до 40 тысяч долларов (2,4-3,1 миллиона рублей).
Проверка по QR-коду подтвердила их оригинальность, а запрос в немецкое представительство Adidas раскрыл полную картину — в руках у жителя Калуги оказалась редчайшая тестовая пара Adidas MOSKVA ZIL ZX500, которая никогда так и не вышла в продажу в России.
Как сообщили в компании, пара обуви с двумя полосками и хоккейной стелькой создавались для российского рынка, но проект был свёрнут в феврале 2022 года. Несколько тестовых пар, оставшихся у бывших сотрудников, в итоге оказались в местных магазинах подержанных вещей.
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