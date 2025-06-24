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24 июня, 14:33

Верховный суд России признал экстремистским псевдорелигиозное движение «АллатРа»*

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Верховный суд России объявил украинское псевдорелигиозное движение «АллатРа»** экстремистским и запретил его деятельность на территории нашей страны. В мае генпрокурор Игорь Краснов подал иск, в результате которого суд признал, что идеологи движения принуждают россиян к экстремистским преступлениям.

Стоит отметить, что в августе 2023 года Генрокуратура РФ признала деятельность «АллатРы»* нежелательной на территории страны. Ведомство обвиняет движение в незаконной миссионерской деятельности, осуществляемой без необходимой регистрации. Более того, утверждается, что за деятельностью организации стоят украинские кураторы, которые используют его для связи с российской оппозицией и организации акций, направленных на подрыв доверия к властям РФ.

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Ранее Минюст внёс международную организацию Amnesty International** в список нежелательных на территории России. По данным Генпрокуратуры, участники организации поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов.

* Организация, признанная экстремистской и нежелательной в России.

** Внесена в реестр нежелательных организаций.

Наталья Демьянова
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