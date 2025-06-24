«Не оправдал надежд»: Депутат Рады отозвал кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию

Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко официально аннулировал своё предложение о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года. Он пояснил, что американский лидер, несмотря на данные обещания, не оправдал ожиданий в вопросах поддержки Украины.

Основной причиной отзыва номинации, как заявил Мережко, стало полное несоответствие действий Трампа изначальным ожиданиям. Украинский парламентарий подчеркнул, что президент США, обладая значительным политическим весом, не предпринял реальных шагов ни для прекращения боевых действий, ни для наращивания военно-политической поддержки Украины, что сделало невозможным дальнейшее рассмотрение его кандидатуры на получение престижной международной награды.

«К сожалению, президент Трамп, несмотря на свои обещания, не справился в вопросе поддержки Украины», — говорится в письме норвежского Нобелевского комитета, фотографию которого предоставляет издание Newsweek.