«Не оправдал надежд»: Депутат Рады отозвал кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Newsweek: Депутат Рады Мережко отозвал кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко официально аннулировал своё предложение о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года. Он пояснил, что американский лидер, несмотря на данные обещания, не оправдал ожиданий в вопросах поддержки Украины.
Основной причиной отзыва номинации, как заявил Мережко, стало полное несоответствие действий Трампа изначальным ожиданиям. Украинский парламентарий подчеркнул, что президент США, обладая значительным политическим весом, не предпринял реальных шагов ни для прекращения боевых действий, ни для наращивания военно-политической поддержки Украины, что сделало невозможным дальнейшее рассмотрение его кандидатуры на получение престижной международной награды.
«К сожалению, президент Трамп, несмотря на свои обещания, не справился в вопросе поддержки Украины», — говорится в письме норвежского Нобелевского комитета, фотографию которого предоставляет издание Newsweek.
Ранее сообщалось, что у Владимира Зеленского началась паника из-за падения интереса Запада к Украине. Он отметил, что это может негативно сказаться на объёме помощи, предоставляемой Киеву.