«Конфиденциальность под вопросом»: В Госдуме оценили запрет WhatsApp для конгрессменов США
Боярский: Сомнения в безопасности WhatsApp есть даже в США, где его разработали
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Сомнения в конфиденциальности WhatsApp высказал глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский. Поводом стал запрет на использование популярного мессенджера в Палате представителей США.
«Запрет на работу с мессенджером на высоком уровне в США – в Палате представителей Конгресса – позволяет с уверенностью утверждать, что конфиденциальность мессенджера под серьёзным вопросом даже на родине», — написал Боярский в телеграм-канале.
Как подчеркнул парламентарий, если даже в США сомневаются в надёжности собственного продукта, использование его в России тем более должно вызывать тревогу.
Ранее стало известно, что Конгресс США запретил сотрудникам Палаты представителей устанавливать WhatsApp на служебные устройства. Причиной названы риски для информационной безопасности. Как пояснили в письме администрации, мессенджер попал в список «приложений высокого риска» из-за непрозрачных механизмов защиты данных и отсутствия шифрования на стадии хранения информации.