«Конфиденциальность под вопросом»: В Госдуме оценили запрет WhatsApp для конгрессменов США

Сомнения в конфиденциальности WhatsApp высказал глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский. Поводом стал запрет на использование популярного мессенджера в Палате представителей США.

«Запрет на работу с мессенджером на высоком уровне в США – в Палате представителей Конгресса – позволяет с уверенностью утверждать, что конфиденциальность мессенджера под серьёзным вопросом даже на родине», — написал Боярский в телеграм-канале.

Как подчеркнул парламентарий, если даже в США сомневаются в надёжности собственного продукта, использование его в России тем более должно вызывать тревогу.