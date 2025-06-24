Проржавевшее авто Евгения Пригожина заметили во дворе отеля в Петербурге

В Санкт-Петербурге во дворе отеля был обнаружен проржавевший фургон Citroen Jumper. Издание 47news уточняет, что это транспортное средство ранее использовалось структурами Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер». Автомобиль припаркован в глубине двора, поэтому с улицы его заметить непросто.

Фургон, принадлежавший структурам Пригожина. Фото © 47news

На белом кузове фургона видны следы скотча, на которые за долгое время налипла грязь, пыль и песок. По информации новостного портала, это признак того, что ФСБ опечатала автомобиль после его вскрытия.

Последним зарегистрированным собственником Citroen Jumper является 48-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина снял транспортное средство с учёта летом 2024 года, не для продажи, а, по его заявлению, для «долгосрочного ремонта».