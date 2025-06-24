Проржавевшее авто Евгения Пригожина заметили во дворе отеля в Петербурге
47news: Во дворе в Петербурге заметили машину основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина
В Санкт-Петербурге во дворе отеля был обнаружен проржавевший фургон Citroen Jumper. Издание 47news уточняет, что это транспортное средство ранее использовалось структурами Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер». Автомобиль припаркован в глубине двора, поэтому с улицы его заметить непросто.
Фургон, принадлежавший структурам Пригожина. Фото © 47news
На белом кузове фургона видны следы скотча, на которые за долгое время налипла грязь, пыль и песок. По информации новостного портала, это признак того, что ФСБ опечатала автомобиль после его вскрытия.
Последним зарегистрированным собственником Citroen Jumper является 48-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина снял транспортное средство с учёта летом 2024 года, не для продажи, а, по его заявлению, для «долгосрочного ремонта».
Ранее Life.ru писал, что Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению уголовного дела, возбуждённого по факту надругательства над местом захоронения Евгения Пригожина. Фигурантом данного дела является Вячеслав Шведов, которому вменяется нарушение статьи 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Обложка © РИА Новости / Елена Копылова