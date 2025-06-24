На фоне сообщений о росте российского экспорта водки в Китай Музей водки Петра Смирнова в Мышкине заявил Life.ru, что отечественная алкогольная продукция превосходит все остальные. Представители музея также выразили мнение, что водка делает людей счастливее и способствует повышению оптимизма у китайских потребителей.

«Наша водка самая прекрасная. А то, что китайцы становятся законченными оптимистами, как и мы, — безусловно. Иначе почему поставки нашей водки в Китай могут увеличиться в два раза? Наше наступление абсолютно успешно», — рассказали в Музее водки Петра Смирнова в городе Мышкине.

Представитель музея отметила, что российской стороне следует поучиться у китайских коллег в вопросе продвижения экспортных войн, так как у Поднебесной они идут довольно успешно.

«Я думаю, что мы, если не победим Китай, то, по крайней мере, сильно оздоровим его нашей водкой. Она пробуждает лучшие чувства», — подытожила представительница музея.