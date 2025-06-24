Море у берегов Сочи прогрелось до комфортной температуры

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что морская вода в Сочи прогрелась до плюс 22 градусов, создавая комфортные условия для купания. В Геленджике, Анапе и Туапсе температура моря составляет 21 градус.

«Температура воды на Черноморском побережье вполне симпатичная. В Геленджике, Анапе, Туапсе — 21 градус, в Сочи — комфортные для купания 22 градуса. Ранее большие объёмы холодной воды в реках понизили температуру на побережье в районе Сочи, сейчас она восстановилась и будет повышаться», — сказал синоптик.

Между тем, в городах Крыма наблюдается иная обстановка. В Алуште и Ялте морская вода держится на отметке 11-12 градусов, а причиной тому — сгонный ветер. Потепление ожидается только к концу недели.