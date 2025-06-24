Прямое столкновение между Россией и НАТО было предотвращено благодаря тому, что вопрос о членстве Украины в альянсе сейчас не актуален. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Рациональность возобладала», — говорится в его публикации в соцсети Х.

По заявлению Сийярто, на предстоящем саммите НАТО, впервые с 2022 года, фокус сместится с поддержки Украины на вопросы укрепления самого альянса и коллективной безопасности.