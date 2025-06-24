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Регион
24 июня, 16:12

«Рациональность возобладала»: На Западе сделали неожиданное заявление о противостоянии с Россией

Сийярто: НАТО избежало прямого военного конфликта с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCV

Прямое столкновение между Россией и НАТО было предотвращено благодаря тому, что вопрос о членстве Украины в альянсе сейчас не актуален. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Рациональность возобладала», — говорится в его публикации в соцсети Х.

По заявлению Сийярто, на предстоящем саммите НАТО, впервые с 2022 года, фокус сместится с поддержки Украины на вопросы укрепления самого альянса и коллективной безопасности.

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Отметим, что саммит альянса в Гааге пройдёт 24–25 июня. Политологи полагают, что мероприятие ознаменует начало гибели НАТО. СМИ сообщают, что тема Украины обсуждаться не будет, поскольку США не хотят привлекать внимание к конфликту, который их президенту так и не удалось разрешить.

Наталья Демьянова
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