«Рациональность возобладала»: На Западе сделали неожиданное заявление о противостоянии с Россией
Сийярто: НАТО избежало прямого военного конфликта с Россией
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Прямое столкновение между Россией и НАТО было предотвращено благодаря тому, что вопрос о членстве Украины в альянсе сейчас не актуален. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Рациональность возобладала», — говорится в его публикации в соцсети Х.
По заявлению Сийярто, на предстоящем саммите НАТО, впервые с 2022 года, фокус сместится с поддержки Украины на вопросы укрепления самого альянса и коллективной безопасности.
Отметим, что саммит альянса в Гааге пройдёт 24–25 июня. Политологи полагают, что мероприятие ознаменует начало гибели НАТО. СМИ сообщают, что тема Украины обсуждаться не будет, поскольку США не хотят привлекать внимание к конфликту, который их президенту так и не удалось разрешить.