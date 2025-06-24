«Разрушили города до основания»: Алиев назвал одно государство военным преступником
Алиев: Армения является государством — военным преступником
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обвинением в адрес Еревана, подчеркнув, что армянская сторона в период оккупации и активных боевых действий якобы целенаправленно атаковала гражданскую инфраструктуру и наносила удары по мирным жителям. Эти действия, по мнению Алиева, должны квалифицироваться как военные преступления. Слова азербайджанского лидера приводит издание Minval.
«Армения, разрушившая до основания наши населённые пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны <...> многие населённые пункты <...>, является государством-военным преступником», — сказал Алиев.
Напомним, 6 октября 2022 года на пражском саммите при посредничестве западных лидеров премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые публично заявил о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Год спустя, 5 октября 2023 года, в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества Пашинян подписал декларацию, в которой официально подтвердил территориальную целостность Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км – включая Карабах. Ереван и Баку согласовали мирный договор и в скором времени намерены его подписать.