«Разрушили города до основания»: Алиев назвал одно государство военным преступником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обвинением в адрес Еревана, подчеркнув, что армянская сторона в период оккупации и активных боевых действий якобы целенаправленно атаковала гражданскую инфраструктуру и наносила удары по мирным жителям. Эти действия, по мнению Алиева, должны квалифицироваться как военные преступления. Слова азербайджанского лидера приводит издание Minval.

«Армения, разрушившая до основания наши населённые пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны <...> многие населённые пункты <...>, является государством-военным преступником», — сказал Алиев.