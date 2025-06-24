Над Самарской областью сбили украинский БПЛА

Вечером 24 июня силы ПВО успешно перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, летевший над Самарской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, жертв и разрушений нет.

«Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности», — написал Федорищев в телеграм-канале..