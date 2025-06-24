Американский генерал назвал ВМФ России самым боеспособным в Чёрном море
Генерал ВС США Гринкевич назвал ВМФ России самым боеспособным в Чёрном море
Обложка © РИА Новости / Виталий Аньков
Во время слушаний в сенате генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, выдвинутый на должность главы Европейского командования ВС США, отметил, что российский флот по-прежнему доминирует в Чёрном и Каспийском морях. Он также подчеркнул, что Россия активно инвестирует в современные технологии подводной войны, в том числе в средства поражения подводной инфраструктуры.
«ВМФ РФ остаётся наиболее боеспособным военно-морским соединением в Чёрном и Каспийском морях. Кроме того, Главное управление глубоководных исследований России разрабатывает передовые асимметричные возможности подводной войны для поражения критически важной подводной инфраструктуры», — сказал Гринкевич.
Он также подчеркнул, что в Арктике российский флот обладает значительными географическими преимуществами, что усиливает контроль над Северным морским путём. В этом помогает ввод в строй новых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами и надводных кораблей ледового класса.
Напомним, Гринкевич был назначен 5 июня этого года на пост Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. Параллельно он возглавит Европейское командование ВС США — ключевую структуру для военного взаимодействия на континенте.