Главной темой выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ станет 80-летие Победы

На Восточном экономическом форуме-2025 (ВЭФ) во Владивостоке регионы Дальнего Востока и федеральные министерства представят свои важнейшие проекты на выставке «Улица Дальнего Востока». Это мероприятие продемонстрирует экономический и социальный прогресс региона, а также его культурное богатство и инвестиционный потенциал.

На выставке, которая пройдет в рамках Форума с 3 по 6 сентября (для участников) и 7-8 сентября (для широкой публики), будут представлены проекты, посвященные ключевым темам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и над милитаристской Японией, ходу СВО, реализации мастер-планов развития городов и новейшим технологическим разработкам. Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» показывает участниками и гостям ВЭФ качественные изменения в экономике и социальной сфере. Это уникальная возможность представить тысячам гостей из десятков стран мира особенности культуры и уникальность традиций различных народов, привлечь на эти территории инвесторов и туристов», — отметил зампред правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Одной из центральных тематик станет мемориальный проект, посвящённый историческому событию — Курильской десантной операции на острове Шумшу, завершившейся победой СССР в августе-сентябре 1945 года. В павильоне Сахалинской области будет представлена специальная инсталляция, рассказывающая о значимом этапе советской истории. Посетителям предложат экскурсии, видеопрезентации и интерактивные материалы, позволяющие погрузиться в атмосферу исторического периода.

Зона «Туризм» предложит вниманию гостей ряд новых предложений, включая маршруты военно-исторических туров («Битва за Шумшу»), путешествия на юг Сахалина, программы активного отдыха и гастрономические путешествия. Особое внимание привлечёт специализированная зона «БПЛА и БЭК», где посетителям покажут современные достижения региона в разработке беспилотных авиационных систем.

Павильон Хабаровского края объединяет две важные темы: индустриальное развитие и история победы. Выставочные экспонаты, включая макеты самолётов и кораблей, подчёркивают промышленный потенциал региона. Особенностью станет использование голографических нищ, где зрители смогут ознакомиться с продукцией, необходимой для специальных операций.

Магаданская область посвятила значительную часть своего павильона памяти Великой Отечественной войны и её последствиях. Зона «Колыма – от Победы к Победе» откроет посетителям страницы истории, связанной с участием магаданцев в защите Отечества. Важную роль играет изучение и сохранение исторической памяти, связывающей поколения.

Интерактивный стенд, посвящённый годовщине Победы, расположится рядом с павильоном Амурской области. Он предлагает посетителям в новом формате познакомиться с редкими архивными материалами: фотографиями и письмами военных лет. Стенд призван увековечить героизм тех, кто отстоял нашу страну.

Приморский край представит зону «СВО, ГО и ЧС», оснащённую тремя экранами и управляемую джойстиком. Стенд раскрывает тему участия региона в укреплении обороноспособности России. Благодаря анимации и специальным технологиям посетители погружаются в историю и современное состояние защиты государства.

Якутия покажет своих знаменитых героев, среди которых прославленные снайперы Фёдор Охлопков и Иван Кульбертинов. Уникальная выставка осветит боевой путь экипажа танка «Алеша», чьё геройство известно всей стране. Современные высокотехнологичные продукты предприятий республики показывают готовность помогать защитникам Отечества на фронте.

Забайкалье выделит отдельную зону, посвящённую участию забайкальцев в событиях Великой Отечественной войны и современной спецоперации. Применяя технологии дополненной реальности, экспонируется материал о легендарных героях прошлого и настоящего, демонстрируя преемственность поколений защитников Родины.

Бурятия подготовила особую программу, включающую традиционные виды спорта и игры, знакомство с культурой и историей региона. Особый акцент сделан на национальном достоянии — центре восточной медицины, расположенном в традиционной бурятской юрте. Историческая составляющая выставки включает обзор военного пути бурятских бойцов, отмеченных высокими наградами.

Внимание посетителей выставки «Улица Дальнего Востока» привлечет интерактивный музей воинской славы Камчатского края, установленный в зоне «Воля человека» регионального павильона. Гости смогут узнать о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Еврейская автономная область к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и подвигам героев специальной военной операции посвятят «живую газету». Конструкция со встроенными экранами и текстами в стиле печатного разворота расскажет о земляках – участниках ВОВ и СВО.

Экспозиция Чукотки охватывает три знаменательные даты: 95-летие Чукотского автономного округа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и десятилетие Восточного экономического форума. Для этого специально организована зона «Чукотка для Победы», где будут демонстрироваться видеофрагменты о вкладе Чукотки в военные годы. На стене с интерактивными элементами появятся портреты защитника Отечества разных профессий: пилот, оленевод и боец. Главную роль в пространстве займет арт-инсталляция, посвященная участникам специальной военной операции.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики подготовили единую экспозицию «Развиваем Дальний». В ней подробно освещены действующие механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов, а также социальные программы, направленные на улучшение уровня жизни местных жителей, утвержденные Президентом России Владимиром Путиным. Специальные мультимедийные зоны «Путешествовать», «Учиться», «Работать» и «Жить» позволят гостям узнать больше о текущих тенденциях развития экономики региона, возможностях карьерного роста, образовательных программах и вариантах досуга.

Также гости смогут насладиться впечатлениями путешественников, участвовавших во Всероссийском конкурсе путешествий «Дальний Восток – Земля приключений». Они смогут посмотреть их дневники путешествий, пройти предложенные маршруты и зарядиться мотивацией для собственных поездок. Для поклонников физической активности и здорового образа жизни откроется павильон «Спорт – норма жизни», созданный Министерством спорта России. Здесь состоятся дискуссии по актуальным вопросам спортивной индустрии, а желающие смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях в павильоне «Арена ГТО».

Продолжением прошлых успехов станет работа павильона «Дом сокола», а также расширение популярной среди участников прошлогодней выставки «Арабской деревни», приуроченной к международному форуму «День сокола». Центральная площадь традиционно примет насыщенную культурную программу с участием представителей всех дальневосточных регионов.

Юбилейный десятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатором выступает Фонд Росконгресс.