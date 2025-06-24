«Назвали девочку Кириллом»: В России могут ввести список разрешённых имен

В России могут ограничить выбор имён при регистрации детей. Законопроект о формировании списка допустимых имён уже прорабатывается, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Была история про родителей, которые ждали мальчика, подготовили ему имя Кирилл, родилась девочка, они всё равно назвали её Кирилл, потому что ждали мальчика. По закону — имеют право. А то, как дальше будет девочка жить с именем Кирилл. Ну, надеюсь, что Ксюша будут её называть, но в классном журнале-то она всё равно будет записана [под мужским именем]», — отметила Буцкая.

Как пояснила парламентарий, идея законопроекта родилась из реальных случаев. В частности, речь идёт о ситуациях, когда ребёнку дают имя, не соответствующее его полу. Документ был написан в кратчайшие сроки, но теперь, по словам Буцкой, началась кропотливая работа: необходимо понять, на какие словари и источники можно будет опираться при формировании официального списка.

Сложность в том, что одни и те же имена в разных культурах могут быть как мужскими, так и женскими. Чтобы исключить абсурдные случаи, депутаты рассчитывают подключить к работе Комитет по культуре. Буцкая подчеркнула, что инициатива направлена на защиту детей — чтобы имя не стало источником проблем в будущем.