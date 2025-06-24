«Морское кладбище»: На испанском пляже нашли пять тел со связанными руками

В Испании на популярном курорте острова Ибица сотрудниками гражданской гвардии обнаружены останки минимум пяти человек. Как сообщает Daily Mail, тела погибших, предположительно мигрантов, прибывших из Алжира, имели следы насильственной смерти — руки и ноги были связаны.

Местные власти начали расследование обстоятельств случившегося. Известно, что большинство жертв являются нелегальными мигрантами, предпочитающими опасный морской путь из Африки в Европу ради лучшей жизни. Многие скрывают жестокость обращения, с которым сталкиваются в дороге, боясь разоблачения и депортации.

Проблема гибели мигрантов в Средиземноморье давно тревожит общественность. Только за последние полгода на побережье Балеарских островов — Майорки, Ибицы и Форментеры — найдены около 30 тел. Испанские журналисты назвали эти места «морскими кладбищами».