«Морское кладбище»: На испанском пляже нашли пять тел со связанными руками
DM: Пять тел со связанными руками были обнаружены на побережье Испании
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Me dia
В Испании на популярном курорте острова Ибица сотрудниками гражданской гвардии обнаружены останки минимум пяти человек. Как сообщает Daily Mail, тела погибших, предположительно мигрантов, прибывших из Алжира, имели следы насильственной смерти — руки и ноги были связаны.
Местные власти начали расследование обстоятельств случившегося. Известно, что большинство жертв являются нелегальными мигрантами, предпочитающими опасный морской путь из Африки в Европу ради лучшей жизни. Многие скрывают жестокость обращения, с которым сталкиваются в дороге, боясь разоблачения и депортации.
Проблема гибели мигрантов в Средиземноморье давно тревожит общественность. Только за последние полгода на побережье Балеарских островов — Майорки, Ибицы и Форментеры — найдены около 30 тел. Испанские журналисты назвали эти места «морскими кладбищами».
Ранее в Нижегородской области обнаружили труп женщины с застрявшей в заборе головой. Как сообщили очевидцы, пострадавшая имела проблемы с алкоголем и, по предварительным данным, накануне пыталась покончить с собой.Тело было обнаружено прохожими.