Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых до 1 ноября 2025 года

Президент России Владимир Путин распорядился о подготовке предложений по улучшению налоговой системы для самозанятых. Соответствующее поручение должно быть выполнено до 1 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поручение дано по итогам встречи российского лидера с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 13 мая 2025 года. В тексте документа указано, что правительству Российской Федерации поручено провести анализ эффективности эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», оценить случаи привлечения работодателями лиц, применяющих данный режим с целью оптимизации налогообложения, а также представить предложения по совершенствованию этого налогового режима с учётом срока завершения эксперимента.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава «Деловой России» Алексей Репик.