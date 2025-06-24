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24 июня, 20:38

Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых до 1 ноября 2025 года

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин распорядился о подготовке предложений по улучшению налоговой системы для самозанятых. Соответствующее поручение должно быть выполнено до 1 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поручение дано по итогам встречи российского лидера с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 13 мая 2025 года. В тексте документа указано, что правительству Российской Федерации поручено провести анализ эффективности эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», оценить случаи привлечения работодателями лиц, применяющих данный режим с целью оптимизации налогообложения, а также представить предложения по совершенствованию этого налогового режима с учётом срока завершения эксперимента.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава «Деловой России» Алексей Репик.

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Ранее Путин подписал указ об изменении порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь оплачивать «коммуналку» можно до 15-го числа каждого месяца, следующего за истекшим. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ, вступит в силу с 1 марта 2026 года. По мнению авторов инициативы, перенос сроков связан с тем, что значительная часть населения получает заработную плату в период с 12 по 15 число месяца.

Антон Голыбин
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