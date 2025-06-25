Путин дал поручение правительству разработать меры по трудоустройству инвалидов

В России ведётся работа по совершенствованию мер поддержки инвалидов при трудоустройстве. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом стало известно из опубликованного во вторник перечня поручений по итогам встречи с членами общественной организации «Деловая Россия», прошедшей 13 мая в Москве.

В документе подчёркивается необходимость анализа взаимодействия служб занятости и работодателей. Особое внимание уделяется сопровождению инвалидов в период адаптации на новом месте работы. Российский лидер ожидает конкретных предложений по повышению эффективности существующих мер.

«Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»: проанализировать практику взаимодействия органов службы занятости и работодателей по сопровождению инвалидов при трудоустройстве в период их адаптации на новом рабочем месте и при необходимости представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе мер по их закреплению на рабочих местах», — говорится в документе.