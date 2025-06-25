Путин дал поручение правительству разработать меры по трудоустройству инвалидов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В России ведётся работа по совершенствованию мер поддержки инвалидов при трудоустройстве. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом стало известно из опубликованного во вторник перечня поручений по итогам встречи с членами общественной организации «Деловая Россия», прошедшей 13 мая в Москве.
В документе подчёркивается необходимость анализа взаимодействия служб занятости и работодателей. Особое внимание уделяется сопровождению инвалидов в период адаптации на новом месте работы. Российский лидер ожидает конкретных предложений по повышению эффективности существующих мер.
«Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»: проанализировать практику взаимодействия органов службы занятости и работодателей по сопровождению инвалидов при трудоустройстве в период их адаптации на новом рабочем месте и при необходимости представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе мер по их закреплению на рабочих местах», — говорится в документе.
Путин также поручил подготовить предложения по совершенствованию налоговой системы для самозанятых граждан до 1 ноября 2025 года. Основная цель инициативы — анализ текущей эффективности специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и предотвращение его использования для оптимизации налогообложения работодателями. Ответственными за реализацию назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава «Деловой России» Алексей Репик.