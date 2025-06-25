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Регион
24 июня, 21:09

В аэропорту Саратова сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В аэропорту Саратова сняты все ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, уточнив, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

«За время действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт, выполнявший рейс в Саратов», — добавили в ведомстве.

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Ранее в воздушной гавани Тамбова были сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. В Росавиации также отчитались о принятых мерах в связи с задержками рейсов в ПФО. 24 июня отменили часть вылетов из Казани, Самары и Саратова. Пассажирам, чьи рейсы не состоялись, предлагается либо перебронирование на доступные направления, либо полный возврат стоимости билетов.

Алена Пенчугина
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