В аэропорту Саратова сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Саратова сняты все ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, уточнив, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

«За время действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт, выполнявший рейс в Саратов», — добавили в ведомстве.

Ранее в воздушной гавани Тамбова были сняты ограничения на приём и выпуск самолётов. В Росавиации также отчитались о принятых мерах в связи с задержками рейсов в ПФО. 24 июня отменили часть вылетов из Казани, Самары и Саратова. Пассажирам, чьи рейсы не состоялись, предлагается либо перебронирование на доступные направления, либо полный возврат стоимости билетов.