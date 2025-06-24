В Росавиации отчитались о принятых мерах в связи с задержками рейсов в ПФО
Обложка © Unsplash / Nils Nedel
Из-за временного ограничения на выполнение полётов в отдельных аэропортах Приволжского федерального округа перевозчики вносят коррективы в расписания рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
24 июня отменили часть вылетов из Казани, Самары и Саратова. Пассажирам, чьи рейсы не состоялись, предлагается либо перебронирование на доступные направления, либо полный возврат стоимости билетов.
В казанском аэропорту, являющемся крупнейшим в округе по числу обслуженных пассажиров, совместно с перевозчиками предпринимаются меры, направленные на снижение неудобств для путешественников. В Курумоче (Самара) сотрудники авиакомпаний работают с ожидающими вылета пассажирами. Семьям с детьми предоставлена специально оборудованная зона для отдыха. Аналогичная организация обслуживания действует и в аэропорту Саратова, где к обеспечению порядка привлечены дополнительные работники.
Также отмечается, что в 22:45 по московскому времени в воздушной гавани Тамбова были сняты ограничения на приём и выпуск самолётов.
Несмотря на ограничения, обстановка в терминалах остаётся стабильной. Все предусмотренные нормативами процедуры, включая предоставление питания, напитков и размещение в гостиницах, исполняются в полном объёме. Министерство транспорта и Росавиация продолжают наблюдение за развитием ситуации и взаимодействуют со службами аэропортов и авиаперевозчиками.
Напомним, над Казанью была зафиксирована работа систем противовоздушной обороны в 19:50 мск. Позднее стало известно, что после 21:00 мск прозвучало не менее десяти взрывов. В связи с введёнными ограничениями на полёты в аэропорту Казани были отменены как минимум два рейса.