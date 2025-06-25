Иран и Израиль
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 июня, 22:27

Иран выпустил около 550 ракет и более 1000 беспилотников по Израилю за 12 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

За период 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем Тегеран выпустил примерно 550 ракет по территории Израиля. Об этом сообщил советник премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.

Кроме ракетных ударов, с территории Ирана было направлено свыше 1000 беспилотных летательных аппаратов.

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Тем временем в Армии обороны Израиля заявили, что, несмотря на продолжающееся противостояние с Ираном, израильская армия в настоящее время должна уделить приоритетное внимание операциям в секторе Газа. По словам начальника генштаба ЦАХАЛ, необходимо вернуть заложников и свергнуть режим ХАМАС.

Тимур Хингеев
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