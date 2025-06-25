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Регион
24 июня, 22:24

План «Ковёр» отменён в шести аэропортах России

Обложка © Unsplash / Ivan Shimko

Обложка © Unsplash / Ivan Shimko

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в шести аэропортах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропортах: Пенза, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары, Казань и Нижнекамск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В аэропорту Саратова сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Саратова сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее за полтора часа (с 21.15 мск до 22.40 мск) расчёты противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника самолётного типа над шестью регионами России. В их числе Белгородская, Ульяновская, Саратовская и Брянские области, под атаки ВСУ также попали Крым и Татарстан.

Тимур Хингеев
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