План «Ковёр» отменён в шести аэропортах России

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в шести аэропортах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропортах: Пенза, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары, Казань и Нижнекамск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.