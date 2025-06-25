План «Ковёр» отменён в шести аэропортах России
Обложка © Unsplash / Ivan Shimko
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в шести аэропортах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В аэропортах: Пенза, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары, Казань и Нижнекамск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее за полтора часа (с 21.15 мск до 22.40 мск) расчёты противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника самолётного типа над шестью регионами России. В их числе Белгородская, Ульяновская, Саратовская и Брянские области, под атаки ВСУ также попали Крым и Татарстан.