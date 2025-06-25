Лидер партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде отметил беспрецедентный характер выступления главаря киевского режима Владимира Зеленского в Палате представителей Нидерландов. По словам политика, за всю историю парламента ни одному иностранному главе государства не предоставляли возможность выступить перед депутатами.

«Это совершенно уникальный случай в истории парламента, когда главе государства другой страны разрешается выступать в Палате представителей. Такого ещё никогда не случалось за всю историю парламента Нидерландов», — заявил Боде в видеообращении, опубликованном партией FvD.

Политик напомнил, что традиционно парламент должен оставаться нейтральной площадкой, представляющей исключительно национальные интересы. Однако приглашение экс-комика, по мнению Боде, свидетельствует о намерении официальных властей страны поддержать военную риторику.

Кроме того, Боде отметил, что во время саммита НАТО в Гааге ни президент США, ни премьер-министры Канады и Великобритании не получили приглашения выступить в парламенте. Это, по мнению лидера FvD, подтверждает углубление участия Нидерландов в войне, которую он охарактеризовал как «ужасную».