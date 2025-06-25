«Кот в мешке»: Врач рассказала, как на этапе покупки понять, что черешня будет червивая

Черешня — одна из самых популярных летних ягод, но не всегда покупка приносит радость, иногда внутри можно обнаружить неожиданных жильцов. Врач-диетолог и инфекционист Марият Мухина рассказала Life.ru, как на этапе покупки понять, что черешня будет червивая.

Черешня — это, по сути, «кот в мешке», так как на 100% заранее определить в момент покупки, будет ли черешня червивой, достаточно сложно. Дело в том, что развитие гельминтов в черешне может произойти уже дома или по дороге домой. На рынке могут показать образец ягоды на разрезе совершенно без обсеменения. Марият Мухина Врач-диетолог, инфекционист

Эксперт уточнила, что основным вредителем является японская плодовая муха Drosophila suzukii, которая откладывает яйца внутрь плодов. При тёплой погоде развитие личинок занимает около суток, а весь цикл от яйца до взрослой мухи завершается за 3–5 дней. В прохладных условиях этот процесс может растянуться до 7-10 дней.

«Самый главный контроль за этими вредителями — это применение различных методов, включая соблюдение санитарных норм хранения и транспортировки, использование ловушек и, при необходимости, применение пестицидов. Тем не менее есть всё-таки несколько рекомендаций, которые могут помочь вам минимизировать риск покупки некачественного продукта», — отмечает специалист.

Покупателям стоит обращать внимание на внешний вид ягод: они должны быть упругими, гладкими и без повреждений. Трещины и пятна могут указывать на присутствие насекомых или грибков. Запах также подскажет о свежести: здоровая черешня обладает сладким ароматом, а кислый или гнилостный запах может свидетельствовать о том, что плоды уже несвежие и потенциально могут быть червивыми.

Выбор черешни на рынке зачастую связан с доверием к продавцу и поставщику. Многие покупатели предпочитают проверенных производителей, у которых всегда можно уточнить детали. Неслучайно люди стараются иметь своих мясников, своих поставщиков зелени и фруктов, к которым доверие формируется годами, считает собеседница Life.ru.

«Наконец, перед употреблением черешни всегда тщательно мойте плоды. Это не только поможет убрать остатки пестицидов, но и уменьшит вероятность наличия паразитов», — заключила врач.