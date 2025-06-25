«Кот в мешке»: Врач рассказала, как на этапе покупки понять, что черешня будет червивая
Врач Мухина: Трещины и пятна на черешне могут указывать на присутствие насекомых
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Черешня — одна из самых популярных летних ягод, но не всегда покупка приносит радость, иногда внутри можно обнаружить неожиданных жильцов. Врач-диетолог и инфекционист Марият Мухина рассказала Life.ru, как на этапе покупки понять, что черешня будет червивая.
Черешня — это, по сути, «кот в мешке», так как на 100% заранее определить в момент покупки, будет ли черешня червивой, достаточно сложно. Дело в том, что развитие гельминтов в черешне может произойти уже дома или по дороге домой. На рынке могут показать образец ягоды на разрезе совершенно без обсеменения.
Эксперт уточнила, что основным вредителем является японская плодовая муха Drosophila suzukii, которая откладывает яйца внутрь плодов. При тёплой погоде развитие личинок занимает около суток, а весь цикл от яйца до взрослой мухи завершается за 3–5 дней. В прохладных условиях этот процесс может растянуться до 7-10 дней.
«Самый главный контроль за этими вредителями — это применение различных методов, включая соблюдение санитарных норм хранения и транспортировки, использование ловушек и, при необходимости, применение пестицидов. Тем не менее есть всё-таки несколько рекомендаций, которые могут помочь вам минимизировать риск покупки некачественного продукта», — отмечает специалист.
Покупателям стоит обращать внимание на внешний вид ягод: они должны быть упругими, гладкими и без повреждений. Трещины и пятна могут указывать на присутствие насекомых или грибков. Запах также подскажет о свежести: здоровая черешня обладает сладким ароматом, а кислый или гнилостный запах может свидетельствовать о том, что плоды уже несвежие и потенциально могут быть червивыми.
Выбор черешни на рынке зачастую связан с доверием к продавцу и поставщику. Многие покупатели предпочитают проверенных производителей, у которых всегда можно уточнить детали. Неслучайно люди стараются иметь своих мясников, своих поставщиков зелени и фруктов, к которым доверие формируется годами, считает собеседница Life.ru.
«Наконец, перед употреблением черешни всегда тщательно мойте плоды. Это не только поможет убрать остатки пестицидов, но и уменьшит вероятность наличия паразитов», — заключила врач.
А ранее Life.ru рассказал, почему нельзя есть ягоды и фрукты с плесенью, даже если срезать всё «лишнее». В испорченных продуктах образуются микотоксины, например афлатоксин. Это ядовитое вещество, выделяемое плесневыми грибами. Токсины не уничтожаются ни термической обработкой, ни вымачиванием, ни промыванием. Попадая в организм, они в первую очередь поражают печень, так как именно она нейтрализует вредные вещества.