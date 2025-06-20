В России подешевели фрукты и овощи

С началом лета россияне заметили приятные изменения на прилавках, ведь розничные цены на большинство фруктов и овощей стали несколько ниже. По данным аналитиков, в период с 9 по 15 июня стоимость популярных наименований упала на 1-12%, сообщает «Коммерсантъ».

«Розничные цены на большинство фруктов и овощей в России снизились на 1–12% в зависимости от продукта. С 9 по 15 июня подешевели 10 из 17 позиций», — сказано в публикации.

Наиболее заметное удешевление коснулось нектаринов (на 12%, до 282,1 руб./кг), персиков и абрикосов (на 8%, до 277,9 и 220,1 руб./кг соответственно). Также снизилась цена клубники (на 6%, до 661,1 руб.) и черешни (на 5%, до 502,6 руб.). В общей сложности, из 17 отслеживаемых позиций подешевели десять.