Эксперт объяснила, кто столкнётся с ростом платежей за воду
Аналитик Чуркина: Плата за воду увеличится для граждан без счётчиков
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Минстрой намерен увеличить коэффициент для расчёта платы за воду у абонентов без счётчиков. По словам аналитика Натальи Чуркиной из Института комплексных стратегических исследований, сейчас потребление воды у таких пользователей учитывается по нормам с коэффициентом 1,5. Предлагается повысить этот показатель до трёх. Об этом пишет агентство «Прайм».
«Коснётся данное изменение далеко не всех граждан, ведь уровень оснащённости индивидуальными приборами учёта холодной воды в России уже составляет 84%, для горячей воды – 87%», — отметила Чуркина.
В Москве с 2023 года действует коэффициент 3 для жителей многоквартирных домов без приборов учёта, где уровень оснащённости достиг 90%. Минстрой планирует распространить этот механизм по всей стране.
Ранее в Госдуме сочли сомнительной инициативу об увеличении платы за водопользование в 10 раз ради пополнения бюджета. По словам депутата Светланы Разворотневой, не особо эффективно решать проблемы за счёт увеличения цен на услуги.