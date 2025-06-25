В России расширили полномочия командиров частей в сфере дисциплинарных мер

Президент России Владимир Путин утвердил поправки, расширяющие полномочия командиров и руководителей военной полиции в сфере дисциплинарных мер. Согласно опубликованному на официальном правовом портале указу, теперь они могут самостоятельно назначать дисциплинарный арест военнослужащим за проступки в зоне спецоперации.

Внесённые изменения затрагивают Дисциплинарный устав Вооружённых сил РФ, который получил новую статью. В ней закреплено, что решение о дисциплинарном аресте может приниматься командиром части, начальником военной полиции или гарнизона. Ранее для применения этой меры требовалось постановление судьи гарнизонного военного суда.