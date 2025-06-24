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24 июня, 13:32

Ценой своей жизни: Стали известны последние слова бойца РФ, спасшего 10 пленных ВСУшников

Kp.ru: Боец ВС РФ Купол спас 10 пленных военнослужащих ВСУ ценой своей жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Российский военнослужащий с позывным Купол совершил подвиг, пожертвовав собой ради спасения десяти украинских военнопленных. Его самоотверженный поступок подтвердил сослуживец с позывным Лимон в беседе с kp.ru.

Операция, в которой участвовали всего четверо российских бойцов, отличалась дерзостью. Им удалось скрытно преодолеть 17 километров и проникнуть глубоко в тыл противника. Результатом молниеносной атаки стал захват вражеской миномётной батареи и пленение десяти военнослужащих ВСУ.

«У нас был в батальоне боец с позывным Купол, представлен к званию Героя, к сожалению, посмертно. Так вот, его задача состояла в том, чтобы вывести пленных. И 10 вэсэушников были выведены, но, к сожалению, ценой жизни товарища Купола», – рассказал солдат.

Во время отхода с пленными Купол принял решение прикрыть группу. Этот героический акт обеспечил безопасную эвакуацию захваченных украинских бойцов, но стоил ему жизни.

«Пацаны, мне было круто с вами служить», — сказал Купол перед своей смертью.

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Ранее между Россией и Украиной состоялся очередной этап обмена военнопленными в рамках договорённостей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Количество возвращённых из украинского плена солдат не сообщается. Это уже шестой по счёту этап обменов. Предыдущие прошли 9, 10 и 12, 14 и 19 июня, каждый раз включая равное число представителей обеих сторон.

Владимир Озеров
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