Ценой своей жизни: Стали известны последние слова бойца РФ, спасшего 10 пленных ВСУшников

Российский военнослужащий с позывным Купол совершил подвиг, пожертвовав собой ради спасения десяти украинских военнопленных. Его самоотверженный поступок подтвердил сослуживец с позывным Лимон в беседе с kp.ru.

Операция, в которой участвовали всего четверо российских бойцов, отличалась дерзостью. Им удалось скрытно преодолеть 17 километров и проникнуть глубоко в тыл противника. Результатом молниеносной атаки стал захват вражеской миномётной батареи и пленение десяти военнослужащих ВСУ.

«У нас был в батальоне боец с позывным Купол, представлен к званию Героя, к сожалению, посмертно. Так вот, его задача состояла в том, чтобы вывести пленных. И 10 вэсэушников были выведены, но, к сожалению, ценой жизни товарища Купола», – рассказал солдат.

Во время отхода с пленными Купол принял решение прикрыть группу. Этот героический акт обеспечил безопасную эвакуацию захваченных украинских бойцов, но стоил ему жизни.

«Пацаны, мне было круто с вами служить», — сказал Купол перед своей смертью.