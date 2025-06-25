Путин скорректировал перечень сведений, относящихся к гостайне

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в перечень сведений, относящихся к государственной тайне. Согласно документу, список пополнился информацией, «раскрывающей основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации».

Полномочия по распоряжению этими данными получило Главное управление специальных программ президента (ГУСП). Данные сведения значатся в списке под номером 33.1 в разделе информации об экономике, науке и технике.

Кроме того, указ уточняет, что к государственной тайне относятся сведения о мобилизационной подготовке и мобилизации других государственных органов или результаты научных работ в данной области.

Кроме того, Минэкономразвития получило полномочия по распоряжению сведениями о финансовой или денежно-кредитной деятельности, «преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства». Ранее такие полномочия были закреплены только за Минфином и Банком России.