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25 июня, 03:10

Путин скорректировал перечень сведений, относящихся к гостайне

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в перечень сведений, относящихся к государственной тайне. Согласно документу, список пополнился информацией, «раскрывающей основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации».

Полномочия по распоряжению этими данными получило Главное управление специальных программ президента (ГУСП). Данные сведения значатся в списке под номером 33.1 в разделе информации об экономике, науке и технике.

Кроме того, указ уточняет, что к государственной тайне относятся сведения о мобилизационной подготовке и мобилизации других государственных органов или результаты научных работ в данной области.

Кроме того, Минэкономразвития получило полномочия по распоряжению сведениями о финансовой или денежно-кредитной деятельности, «преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства». Ранее такие полномочия были закреплены только за Минфином и Банком России.

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Ранее командиры частей получили право назначать дисциплинарный арест в зоне спецоперации. Решение о дисциплинарном аресте может приниматься не только командиром части, но и начальником военной полиции или гарнизона. Ранее для применения этой меры требовалось постановление судьи гарнизонного военного суда.

Антон Голыбин
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