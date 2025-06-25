Журналисты обвинили Китай в экспорте новых автомобилей под видом подержанных

Китайская автомобильная отрасль долгие годы искажала реальные показатели продаж благодаря расширению серого рынка, поддерживаемого региональными властями. На практике новые машины регистрируются сразу после выпуска, но вместо внутреннего сбыта быстро отправляются на экспорт под видом подержанных, хотя фактически они не эксплуатировались. Об этом пишет Reuters.

Такие авто с нулевым пробегом преимущественно попадают на рынки России, стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Эта схема позволяет китайским производителям демонстрировать рост и одновременно избавляться от нереализуемых внутри страны запасов. Данные выводы основаны на изучении государственных документов и интервью с представителями дилерских сетей и автомобильных торговцев.

«Это результат ценовой войны, которая длилась почти четыре года и вынудила компании отчаянно искать любые возможности для продажи», — отметил основатель консалтинговой компании Sino Auto Insights из Мичигана Ту Ле.

Местные органы власти стимулируют эту практику, так как выполнение плановых показателей напрямую влияет на карьеру чиновников и финансирование регионов. Экспортёры покупают новые автомобили, оформляют их на китайские номера и сразу переоформляют как подержанные для отправки за границу, что искусственно увеличивает статистику продаж и ВВП.

Внимание к схеме обострилось после критики главы Great Wall Motor и публикации в партийной газете People's Daily, осудившей продажу «подержанных» машин с нулевым пробегом внутри страны. Китайский автопром сталкивается с переизбытком производства, затяжной ценовой войной на внутреннем рынке и обвинениями в демпинге за рубежом.