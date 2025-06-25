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25 июня, 04:42
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В Финляндии раскрыли уловку Зеленского перед встречей с Трампом на саммите НАТО

Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм, опасаясь унижений со стороны Трампа

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

По мнению финского журналиста и фотографа Сами Саллинена, решение главаря киевского режима Владимира Зеленского появиться на саммите НАТО в Гааге в чёрном костюме стало реакцией на унижение, которое он испытал во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в феврале. Об этом Саллинен заявил в интервью финской газете Iltalehti.

Журналист считает, что Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в сложившейся ситуации. Он также предположил, что экс-комик может считать саммит НАТО в Гааге более важным, чем его недавний визит в Вашингтон. По его мнению, этот шаг — своеобразная уступка Зеленского в адрес Соединённых Штатов, особенно учитывая недавние негативные заявления в отношении Незалежной.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Накануне газета Politico выразила сомнение, что главарь киевского режима сможет добиться новых обещаний от западных партнёров на этом мероприятии.

Сийярто сообщил, что Украина больше не упоминается как будущий член НАТО
Сийярто сообщил, что Украина больше не упоминается как будущий член НАТО

Ранее британский политик Джордж Галлоуэй с иронией отреагировал на встречу Владимира Зеленского с королём Карлом III в Виндзорском замке. В ответ на сообщение пресс-службы королевской семьи, Галлоуэй написал: «Надеюсь, вы пересчитали ложки». Его комментарий вызвал активное обсуждение в социальных сетях.

Антон Голыбин
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