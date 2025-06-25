В Финляндии раскрыли уловку Зеленского перед встречей с Трампом на саммите НАТО
Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм, опасаясь унижений со стороны Трампа
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
По мнению финского журналиста и фотографа Сами Саллинена, решение главаря киевского режима Владимира Зеленского появиться на саммите НАТО в Гааге в чёрном костюме стало реакцией на унижение, которое он испытал во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в феврале. Об этом Саллинен заявил в интервью финской газете Iltalehti.
Журналист считает, что Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в сложившейся ситуации. Он также предположил, что экс-комик может считать саммит НАТО в Гааге более важным, чем его недавний визит в Вашингтон. По его мнению, этот шаг — своеобразная уступка Зеленского в адрес Соединённых Штатов, особенно учитывая недавние негативные заявления в отношении Незалежной.
Саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Накануне газета Politico выразила сомнение, что главарь киевского режима сможет добиться новых обещаний от западных партнёров на этом мероприятии.
Ранее британский политик Джордж Галлоуэй с иронией отреагировал на встречу Владимира Зеленского с королём Карлом III в Виндзорском замке. В ответ на сообщение пресс-службы королевской семьи, Галлоуэй написал: «Надеюсь, вы пересчитали ложки». Его комментарий вызвал активное обсуждение в социальных сетях.