По мнению финского журналиста и фотографа Сами Саллинена, решение главаря киевского режима Владимира Зеленского появиться на саммите НАТО в Гааге в чёрном костюме стало реакцией на унижение, которое он испытал во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в феврале. Об этом Саллинен заявил в интервью финской газете Iltalehti.

Журналист считает, что Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в сложившейся ситуации. Он также предположил, что экс-комик может считать саммит НАТО в Гааге более важным, чем его недавний визит в Вашингтон. По его мнению, этот шаг — своеобразная уступка Зеленского в адрес Соединённых Штатов, особенно учитывая недавние негативные заявления в отношении Незалежной.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Накануне газета Politico выразила сомнение, что главарь киевского режима сможет добиться новых обещаний от западных партнёров на этом мероприятии.