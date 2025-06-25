Жителей Дальнего Востока и Сибири предупредили о наступлении тропического лета

В Сибири и на Дальнем Востоке установилась тропическая жара, значительно превышающая обычные летние температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он уточнил, что температура воздуха в этих регионах на 5-10°C выше нормы.

«На самом юго-востоке Сибири, в Иркутской области в ближайшие два дня температура будет на 8-9 градусов выше нормы, она будет достигать 33-38 градусов. В Дальневосточном федеральном округе во многих субъектах федерации будет тропическая жара. В Бурятии 25-28 июня на 5-10 градусов температура выше нормы со значениями 32-39 градусов», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Жителям Амурской области, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв следует готовиться к экстремальной жаре. В Забайкалье ожидается 34-37 градусов, что на 7-10 градусов выше нормы. В Амурской области и Хабаровском крае столбики термометров поднимутся до 33-38 градусов. В Приморье температура достигнет 32-37 градусов.

Перемещение очага тепла с запада Сибири на восток, по словам метеоролога, стало причиной нормализации температуры в Сибирском федеральном округе. Ещё пять дней назад аномальная жара наблюдалась в Западной Сибири, а теперь она сместилась восточнее.