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25 июня, 05:44

Росавиация: В аэропорту Саратова ограничили приём и выпуск самолётов

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — говорится в сообщении.

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Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников. Наибольшее количество беспилотников — семь — было сбито над территорией Ростовской области. Четыре БПЛА перехвачено над Республикой Крым. По два дрона сбили над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Чёрного моря. Ещё один беспилотник уничтожили над Брянской областью.

Никита Никонов
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