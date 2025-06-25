Двух полицейских в Калужской области задержали за незаконную легализацию 50 тысяч мигрантов

В Калужской области задержаны заместитель начальника полиции по Жуковскому району Сергей Григорьев и начальник уголовного розыска Евгений Солопов. По данным телеграм-канала Mash, силовики подозреваются в создании крупного канала незаконной миграции, через который за два года были нелегально легализованы на территории России около 50 тысяч иностранцев.

Задержание полицейских в Калужской области. Видео © Telegram / Mash

По информации источников в правоохранительных органах, полицейские за деньги оформляли мигрантам фиктивные документы — тесты по русскому языку, справки о знании законодательства, трудовые патенты, временную и постоянную регистрацию. Эти документы позволяли иностранцам официально находиться в России и беспрепятственно перемещаться по стране.

Оба полицейских уже задержаны, им предъявлены обвинения. Установлены личности всех 50 тысяч мигрантов, воспользовавшихся услугами схемы. Их уже задерживают и депортируют.