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25 июня, 06:33

Двух полицейских в Калужской области задержали за незаконную легализацию 50 тысяч мигрантов

Mash: В Калужской области полицейские незаконно легализовали 50 тысяч мигрантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Калужской области задержаны заместитель начальника полиции по Жуковскому району Сергей Григорьев и начальник уголовного розыска Евгений Солопов. По данным телеграм-канала Mash, силовики подозреваются в создании крупного канала незаконной миграции, через который за два года были нелегально легализованы на территории России около 50 тысяч иностранцев.

Задержание полицейских в Калужской области. Видео © Telegram / Mash

По информации источников в правоохранительных органах, полицейские за деньги оформляли мигрантам фиктивные документы — тесты по русскому языку, справки о знании законодательства, трудовые патенты, временную и постоянную регистрацию. Эти документы позволяли иностранцам официально находиться в России и беспрепятственно перемещаться по стране.

Оба полицейских уже задержаны, им предъявлены обвинения. Установлены личности всех 50 тысяч мигрантов, воспользовавшихся услугами схемы. Их уже задерживают и депортируют.

В России заработали законы против нелегальной миграции
В России заработали законы против нелегальной миграции

Ранее в МВД отчитались, что в 2024 году в Россию въехало свыше 6 миллионов мигрантов, при этом около половины из них прибыли с целью трудоустройства. Основными странами происхождения мигрантов стали Узбекистан (23,3%), Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%).

Мария Любицкая
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