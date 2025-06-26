Российские вертолёты над США: Как Ми-17 без опознавательных знаков кошмарят американцев Американская глубинка взбудоражена загадочными военными вертолётами Ми-17 в небе. Откуда там взялись российские вертолёты и для чего их использует американский спецназ, разбирался Life.ru. 25 июня, 21:31 Ми-17 на вооружении ССО ВС США. Обложка © X / Chris Jackson

На днях взору жителей американской Аризоны предстало необычное зрелище. Группа из четырёх военных вертолётов со спецназом на борту пронеслась на малой высоте в черте города Тусона. Замыкал авиазвено серый российский вертолёт Ми-17 без опознавательных знаков, который вынудил очевидцев бить тревогу и набирать 911. Впрочем, местный шериф сам оказался не в курсе секретных учений.

«Я знаю только, что было много шума, взрывов, вертолётов, людей в форме, огней, сирен и тому подобного», — цитирует его News 13.

Вертолёты вблизи Тусона. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / traxxasboy520

Увидеть сразу несколько российских вертолётов посчастливилось в октябре 2024 года и жителям штатов Северная Каролина и Южная Каролина. Тогда Командование специальных операций ВС США (USSOCOM) официально подтвердило, что винтокрылые машины использовались для отработки боевых навыков одного из спецподразделений. Другие детали в USSOCOM раскрывать отказались. А перед этим техника из РФ засветилась там же в августе. По словам очевидцев, вертолёт приземлился на лужайке вблизи Эльдорадо. Из него высадились неизвестные люди с рюкзаками и направились в лес. Ми-17 остался ночевать.





Первое же упоминание об использовании российских Ми-17 в США датируется сентябрём 2021 года. Тогда одна из машин в пустынной расцветке была вынуждена выполнить незапланированную посадку на коровьем пастбище вблизи частного дома в Северной Каролине. Владелец имения был удивлён внезапному визиту, но помог военным починить вертолёт в полевых условиях и продолжить миссию. К слову, это уникальная особенность всей российской техники — простота и высочайшая ремонтопригодность.

«Когда я спросил, что это за вертолёт, мне объяснили, что это Ми-17, экспортная версия другого распространённого в бывшем Советском Союзе вертолёта. <…> Всё это было очень секретно», — поделился хозяин участка в статье для The Air Facts.

Авторы портала TWZ тогда заявили, что винтокрылая машина принадлежит особо засекреченному подразделению военной авиации США. А позже выяснилось, что российские Ми-17 эксплуатирует Aviation Technology Office — главный воздушный оператор Объединённого командования Сил специальных операций Вооружённых сил США. ATO был создан в 1980-х в соавторстве с ЦРУ для снабжения авиатехникой отрядов спецназначения. Неудивительно, что большая часть информации о деятельности организации является гостайной.

Как Ми-17 попали в США?

США не впервые проявляют интерес к советско-российской технике. Например, после распада СССР Пентагон закупал у Украины, Чехословакии и Польши танки Т-72 и Т-80 для их детального изучения и сравнения со своими разработками. Однако в мае 2021 года произошло поистине историческое событие — Вашингтон официально приобрёл у Москвы 21 новейший на тот момент вертолёт Ми-17. Эта сделка сопровождалась громким скандалом в Конгрессе. Парламентарии недоумевали, зачем военным вдруг понадобилась российская техника, когда есть собственный крайне разнообразный винтокрылый парк. Впрочем, МО США настояло на контракте стоимостью свыше 375 миллионов долларов.

Вертолёты Пентагон изначально приобретал для эксплуатации в Афганистане. По словам тогда ещё замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Вячеслава Дзиркална, российские машины не только хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке, но и разрабатывались в том числе для использования в сложных климатических и высокогорных условиях. Кроме того, афганские партнёры ВС США были обучены полётам именно на технике РФ — и их переобучение для использования американских вертолётов обошлось бы Штатам недёшево.

«У афганских лётчиков есть опыт управления этими вертолётами и их наземного обслуживания. Кроме того, стоимость данных машин ниже американских аналогов», — подчёркивал Дзиркалн.

Ми-17 в Северной Каролине. Фото © X / Chris Jackson

Далее о судьбе поставленных США Ми-17 мало что известно. В ходе вывода американских войск из Афганистана, который завершился в августе 2021 года, янки эвакуировали часть наземной и воздушной техники на другие ближневосточные базы. Среди них могли оказаться и российские винтокрылые машины. Кроме того, не исключено, что часть «мишек» и вовсе никогда не была в Афгане, а сразу отправилась за океан для тренировок сотрудников Сил специальных операций ВС США. Почему для этих целей не подойдут UH-60 Black Hawk или CH-47 Chinook, ответить нетрудно.

Вертолёт Ми-8 (и его многочисленные модификации) является одним из самых массовых двухдвигательных транспортных средств в мире и вторым по распространённости на планете. Он эксплуатируется более чем в 50 странах и за десятилетия службы в различных условиях зарекомендовал себя как надёжнейшая техника. Последние вариации российской винтокрылой машины обходят зарубежных конкурентов по практической дальности полёта, вместимости десантного отсека и максимальной взлётной массе. Эдакая универсальная рабочая лошадка с бесконечным заделом для модернизации.

В то же время специфика работы многочисленных подразделений американских ССО, которая заключается в борьбе с терроризмом, разведке, личной охране важных персон и эвакуации госслужащих, по умолчанию требует от бойцов универсальных навыков, в том числе и по части эксплуатации всевозможного транспорта. И вряд ли, действуя в каких-нибудь Конго, Сирии, Афганистане, Ираке, Мексике или Пакистане, сотрудники US special operations forces будут использовать там свой Black Hawk для передислокации или эвакуации. А вот Ми-8 — идеальный для этого вариант, так как детище ОКБ Миля привлечёт гораздо меньше лишнего внимания. Кроме того, вертолёт дешёвый и на него везде можно найти запчасти. Наконец, это одна из немногих военных винтокрылых машин, способных летать над горами Афганистана.

Операция ЦРУ

Есть ещё одна причина, по которой Пентагон положил глаз именно на российскую технику. Немногие знают, что на самом входе в музей Центрального разведывательного управления США в Лэнгли красуется баннер с российским вертолётом Ми-17. Сама техника украшает уличную экспозицию.





Российский вертолёт стал настоящей гордостью ЦРУ после знаменитой операции Jawbreaker, в ходе которой первая группа американских разведчиков высадилась в Кабуле после терактов 11 сентября 2001 года. Сотрудники управления занимались в столице Афганистана сбором разведданных о деятельности «Талибана» и «Аль-Каиды»* с целью подготовить почву для начала полномасштабной военной операции. Сделав более 300 вылетов на Ми-17, американцы раз и навсегда полюбили эту машину.

Бойцы ССО ВС США на авиабазе Баграм во время операции «Анаконда». Фото © Общественное достояние

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

Авторы Илья Пушкарев