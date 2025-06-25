«Контрпродуктивно»: Историк рассказал, почему корейский сценарий неприменим к РФ и Украине
Востоковед Асмолов: Корейский сценарий на Украине даст Киеву передышку
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«Корейский сценарий», который продвигают некоторые западные аналитики для разрешения украинского конфликта, лишь заморозит его, однако не устранит первопричины. Об этом рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.
Историк отметил, что под «корейским сценарием» разрешения конфликта обычно предполагается разделение территорий по текущей линии фронта, создание демилитаризованной зоны вокруг этой линии и заключение соглашения о прекращении огня. Именно такой подход был использован для завершения Корейской войны 1950-1953 годов.
Асмолов подчеркнул, что применение подобной стратегии к украинскому конфликту обречено на провал, поскольку ни Россия, ни Украина не примут раздел страны, при котором часть территорий останется под контролем врага.
«СВО отличается от корейской войны по происхождению, международному контексту и интенсивности. Некоторые уроки можно извлечь, но механическое заимствование модели перемирия не принесёт результатов. Так называемый «корейский сценарий» звучит красиво, но он контрпродуктивен. Он не учитывает специфики украинского конфликта и рискует лишь отсрочить эскалацию», — пояснил он в интервью «Ленте.ру».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что следующая встреча делегаций РФ и Украины возможна после 22 июня. При этом Москва не рассматривает замену Стамбула как площадки переговоров с Киевом.