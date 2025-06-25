Новый командующий ВС США в Европе сделал первое заявление по конфликту на Украине
Новый командующий ВС США в Европе Гринкевич допустил победу Украины в конфликте
Алексус Гринкевич. Обложка © ТАСС / AP
Генерал Алексус Гринкевич, недавно назначенный Верховным главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе и главой Европейского командования американских вооружённых сил заявил, что допускает победу Украины в конфликте с Россией.
«Я считаю, что Украина может победить», — сказал Гринкевич, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилла.
Это первое публичное заявление генерала по украинскому вопросу с момента его назначения на ключевую должность, отвечающую за координацию военных операций альянса в Европе. Эксперты отмечают, что оценка нового командующего продолжает линию оптимистичных прогнозов Пентагона относительно перспектив Украины, несмотря на текущую сложную ситуацию на фронте.
В ходе слушаний Гринкевич подчеркнул важность продолжения военной поддержки Киева со стороны западных союзников, хотя конкретные детали своего видения стратегии развития конфликта не раскрыл. Назначение боевого генерала с богатым оперативным опытом рассматривается как сигнал о намерении НАТО усилить военное присутствие в Европе на фоне продолжающегося противостояния.
Напомним, что 5 июня президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича на пост Верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. Военнослужащий, имеющий белорусские корни, будет отвечать за все операции альянса и американских войск в Европе.