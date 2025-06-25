Новый командующий ВС США в Европе сделал первое заявление по конфликту на Украине

Генерал Алексус Гринкевич, недавно назначенный Верховным главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе и главой Европейского командования американских вооружённых сил заявил, что допускает победу Украины в конфликте с Россией.

«Я считаю, что Украина может победить», — сказал Гринкевич, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилла.

Это первое публичное заявление генерала по украинскому вопросу с момента его назначения на ключевую должность, отвечающую за координацию военных операций альянса в Европе. Эксперты отмечают, что оценка нового командующего продолжает линию оптимистичных прогнозов Пентагона относительно перспектив Украины, несмотря на текущую сложную ситуацию на фронте.

В ходе слушаний Гринкевич подчеркнул важность продолжения военной поддержки Киева со стороны западных союзников, хотя конкретные детали своего видения стратегии развития конфликта не раскрыл. Назначение боевого генерала с богатым оперативным опытом рассматривается как сигнал о намерении НАТО усилить военное присутствие в Европе на фоне продолжающегося противостояния.