Везли спецбортом за ₽300 тысяч: Тело погибшей от инфаркта в Турции туристки доставили в РФ
Тело россиянки, умершей от инфаркта в Турции, доставили в Свердловскую область
Тело жительницы Верхней Салды, скончавшейся в Турции от инфаркта после известия о трагедии с мужем, доставили на родину в Свердловскую область. Об этом сообщили близкие погибшей. По их словам, тело доставили специальным бортом, за это пришлось выложить 300 тысяч рублей.
Супружеская пара, отдыхавшая в Турции. Фото © SHOT
«Половину денег собрала мать-пенсионерка, у которой Олеся — единственный ребёнок, а половину собрали близкие и неравнодушные земляки. Олеся была добрым, светлым, очень хорошим человеком. До сих пор никому не верится, что с ней случилась такая беда», — рассказал URA.ru знакомый с ситуацией источник.
Напомним, о трагедии в турецком курортном городе Аланья стало известно вчера. Туристка из России скончалась от инфаркта, когда узнала, что её супруг упал с балкона третьего этажа и попал в больницу в критическом состоянии. Сообщалось, что мужчина находится в коме.
Обложка © SHOT