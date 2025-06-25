Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 08:02

Везли спецбортом за ₽300 тысяч: Тело погибшей от инфаркта в Турции туристки доставили в РФ

Тело россиянки, умершей от инфаркта в Турции, доставили в Свердловскую область

Тело жительницы Верхней Салды, скончавшейся в Турции от инфаркта после известия о трагедии с мужем, доставили на родину в Свердловскую область. Об этом сообщили близкие погибшей. По их словам, тело доставили специальным бортом, за это пришлось выложить 300 тысяч рублей.

Супружеская пара, отдыхавшая в Турции. Фото © SHOT

Супружеская пара, отдыхавшая в Турции. Фото © SHOT

«Половину денег собрала мать-пенсионерка, у которой Олеся — единственный ребёнок, а половину собрали близкие и неравнодушные земляки. Олеся была добрым, светлым, очень хорошим человеком. До сих пор никому не верится, что с ней случилась такая беда», — рассказал URA.ru знакомый с ситуацией источник.

«Морское кладбище»: На испанском пляже нашли пять тел со связанными руками
«Морское кладбище»: На испанском пляже нашли пять тел со связанными руками

Напомним, о трагедии в турецком курортном городе Аланья стало известно вчера. Туристка из России скончалась от инфаркта, когда узнала, что её супруг упал с балкона третьего этажа и попал в больницу в критическом состоянии. Сообщалось, что мужчина находится в коме.

Обложка © SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar