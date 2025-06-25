Везли спецбортом за ₽300 тысяч: Тело погибшей от инфаркта в Турции туристки доставили в РФ

Тело жительницы Верхней Салды, скончавшейся в Турции от инфаркта после известия о трагедии с мужем, доставили на родину в Свердловскую область. Об этом сообщили близкие погибшей. По их словам, тело доставили специальным бортом, за это пришлось выложить 300 тысяч рублей.

Супружеская пара, отдыхавшая в Турции. Фото © SHOT

«Половину денег собрала мать-пенсионерка, у которой Олеся — единственный ребёнок, а половину собрали близкие и неравнодушные земляки. Олеся была добрым, светлым, очень хорошим человеком. До сих пор никому не верится, что с ней случилась такая беда», — рассказал URA.ru знакомый с ситуацией источник.