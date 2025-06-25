Белый дом остался без «Больших яиц»

Американец Эдвард Коростин, более известный под своим эксцентричным прозвищем «Большие яйца», прекратил свою деятельность в Департаменте государственной эффективности США (DOGE). Об этом телеканалу Fox News стало известно от анонимного сотрудника Белого дома.

Прозвище Коростина объясняется легко. Молодой человек так креативно назвал свой профиль на платформе для поиска работы LinkedIn.