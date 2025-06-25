Белый дом остался без «Больших яиц»
Fox News: Сотрудник с прозвищем «Большие яйца» Коростин ушёл из Белого дома
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Американец Эдвард Коростин, более известный под своим эксцентричным прозвищем «Большие яйца», прекратил свою деятельность в Департаменте государственной эффективности США (DOGE). Об этом телеканалу Fox News стало известно от анонимного сотрудника Белого дома.
Прозвище Коростина объясняется легко. Молодой человек так креативно назвал свой профиль на платформе для поиска работы LinkedIn.
Ранее в Соединённых Штатах Америки был зафиксирован необычайный случай. Департамент государственной эффективности (DOGE) обнаружил мужчину, который подал заявку на получение пособия по безработице в размере 41 тысячи долларов, указав в качестве даты своего рождения 2154 год.