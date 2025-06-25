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25 июня, 08:26

Появилось видео ночной охоты Су-34 на логово ВСУ

МО: Су-34 нанёс удар корректируемыми бомбами по пункту временной дислокации ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Lopatin

Пилоты Су-34 осуществили бомбардировку пункта временной дислокации ВСУ, используя корректируемые авиабомбы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, поделившись видео работы экипажа.

Кадры работы экипажа Су-34. Видео © Telegram / Минобороны России

Удостоверившись в ликвидации намеченной цели в пределах зоны ответственности группировки «Южная», военные лётчики без происшествий вернулся на аэродром.

За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников
За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников

Ранее сообщалось, что Российская армия применила ракетный комплекс «Искандер» для удара по объекту Вооружённых сил Украины. Целенаправленная атака на центр подготовки мобилизованных подразделений ВСУ в окрестностях Сум привела к значительным потерям — до 100 украинских военных были ликвидированы одним ударом.

Ольга Сливченко
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