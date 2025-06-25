Пилоты Су-34 осуществили бомбардировку пункта временной дислокации ВСУ, используя корректируемые авиабомбы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, поделившись видео работы экипажа.

Удостоверившись в ликвидации намеченной цели в пределах зоны ответственности группировки «Южная», военные лётчики без происшествий вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что Российская армия применила ракетный комплекс «Искандер» для удара по объекту Вооружённых сил Украины. Целенаправленная атака на центр подготовки мобилизованных подразделений ВСУ в окрестностях Сум привела к значительным потерям — до 100 украинских военных были ликвидированы одним ударом.