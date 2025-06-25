Трамп одним заявлением поставил под угрозу саммит НАТО в Гааге

Саммит НАТО в Гааге оказался под угрозой из-за недавних высказываний президента Трампа касательно пятой статьи устава, гарантирующей коллективную безопасность альянса. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на трёх европейских чиновников.

«Три европейских чиновника, участвующих в саммите, сообщили Financial Times, что эти комментарии омрачили встречу и поставили под угрозу срыва мероприятие, призванное сохранить участие США в трансатлантических отношениях», — говорится в материале издания.

Судьба саммита, как утверждает источник газеты, целиком и полностью зависит от воли Трампа. В то же время Politico, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщает, что заявление американского президента подразумевает гибкий подход к применению пятой статьи НАТО. Реакция союзников на нападение на страну-члена будет определяться конкретными обстоятельствами и необходимостью эффективной защиты.