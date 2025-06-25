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Регион
25 июня, 08:18

Трамп одним заявлением поставил под угрозу саммит НАТО в Гааге

FT: Саммит НАТО в Гааге под угрозой из-за слов Трампа о пятой статье договора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Саммит НАТО в Гааге оказался под угрозой из-за недавних высказываний президента Трампа касательно пятой статьи устава, гарантирующей коллективную безопасность альянса. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на трёх европейских чиновников.

«Три европейских чиновника, участвующих в саммите, сообщили Financial Times, что эти комментарии омрачили встречу и поставили под угрозу срыва мероприятие, призванное сохранить участие США в трансатлантических отношениях», — говорится в материале издания.

Судьба саммита, как утверждает источник газеты, целиком и полностью зависит от воли Трампа. В то же время Politico, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщает, что заявление американского президента подразумевает гибкий подход к применению пятой статьи НАТО. Реакция союзников на нападение на страну-члена будет определяться конкретными обстоятельствами и необходимостью эффективной защиты.

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Напомним, саммит НАТО в Гааге проходит 24-25 июня. Спустя всего несколько часов после прибытия президента США Дональда Трампа в Нидерланды произошла утечка важного документа американских спецслужб. Обнародованная информация поставила под сомнение утверждение политика о том, что уничтоженные в ходе атаки иранские объекты не подлежат восстановлению.

Мария Любицкая
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