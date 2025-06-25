«Образ жертвы и героя»: Рогов раскрыл цель вбросов о «сорванных покушениях» на Зеленского
Рогов: Заявления о покушениях на Зеленского являются информационным вбросом СБУ
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Заявление СБУ о якобы предотвращённых покушениях на Владимира Зеленского являются пропагандой киевского режима. Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«На правду похоже лишь то, что в Польше действительно есть пенсионеры, симпатизирующие Советскому Союзу. Что же касается покушений, то данная информация — вброс киевского режима», — приводит его слова «Ридус».
По его мнению, Киеву необходимо вернуть Зеленскому образ «жертвы и героя», поскольку рейтинги экс-юмориста на Западе снизились. Эксперт предположил, что таким образом главарь киевского режима пытается привлечь внимание перед возможной встречей с Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Гааге.
Напомним, на днях руководитель СБУ Василий Малюк заявил о предотвращении ряда покушений на Владимира Зеленского. Одно из них якобы планировалось на территории Украины, а второе — в Польше. Во втором случае исполнителем должен был стать польский военный пенсионер, который якобы попытался бы убить киевского главаря с помощью беспилотника или снайперской винтовки.