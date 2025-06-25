Президент Южной Кореи призывал к прочному миру в 75-ю годовщину Корейской войны

В годовщину начала Корейской войны президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал к установлению прочного мира на Корейском полуострове. Он напомнил, что война, начавшаяся 25 июня 1950 года, закончилась перемирием три года спустя.

«Самый надёжный способ гарантировать безопасность — это отсутствие необходимости драться, то есть построение мира. Прошла эпоха, когда защита государства основывалась только на военной силе. Победить без борьбы важнее, чем победить в борьбе», — написал Ли Чжэ Мён в соцсетях.

Он выразил мнение, что лучшим способом отдать дань уважения погибшим воинам Кореи – это построить государство, которое будет надёжно защищено от повторения военных конфликтов. Кроме того, южнокорейский президент пообещал пересмотреть и усовершенствовать меры поддержки ветеранов Корейской войны и их семей, подчеркнув, что общество должно в большей степени заботиться о тех, кто отдал свои жизни за страну.

Ли Чжэ Мён подчеркнул, что страна прошла уникальный путь — первой среди членов ОЭСР она превратилась из получателя помощи в донора. Он напомнил, что после Корейской войны национальный доход на душу населения вырос с 67 до 36 000 долларов. По словам Ли Чжэ Мёна, республика стала «экономическим гигантом, входит в десятку ведущих экономик и располагает пятой по силе армией, а её культура завоевала мировое признание».

24 июня в Пхеньяне — столице Северной Кореи — молодёжь провела массовую демонстрацию. На ней прозвучали обещания возмездия «американским империалистам» за страдания, вызванные Корейской войной, в случае возникновения новой конфронтации.