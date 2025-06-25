Синоптик рассказала, когда лето наконец придёт в Москву

В этом году погода в начале лета была довольно непредсказуемой: на смену зною пришли холода и ливни. В беседе с Life.ru синоптик, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда стоит ждать настоящее лето в Центральной части России.

По словам эксперта, в первую неделю июля температура будет выше, чем сегодня. Если сейчас столбики термометров показывают от 17 до 22 градусов, то в следующем месяце показатели будут варьироваться от 21 до 26. Но вместе с тем стоит ожидать и обилия осадков, ведь наибольшее количество дождей приходится именно на июль.

«В этом году непредсказуемая погода в начале лета. У нас бывали такие годы, когда за все летние месяцы не было ни одного дня, чтобы температура воздуха превышала отметку 30 градусов. Поэтому, каким будет дальнейшее лето, сказать сложно», — сказала Позднякова.

Пока циклоническая деятельность очень активна, и поэтому рассчитывать на жару не приходится. Но всё же в июле будет более тепло и солнечно, чем сейчас, резюмировала эксперт.