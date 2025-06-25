В Кремле заявили, что поддерживают тесные контакты с Тегераном

Россия пристально наблюдает за развитием событий на Ближнем Востоке и поддерживает связь с Ираном. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией, но поддерживаем и свои контакты с нашими партнёрами из Тегерана», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил наличие каналов связи между США и Ираном, включая прямые контакты и взаимодействие через третьи стороны.