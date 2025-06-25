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Регион
25 июня, 09:26

В Кремле заявили, что поддерживают тесные контакты с Тегераном

Песков: РФ следит за событиями, связанными с Ираном, и поддерживает с ним связь

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия пристально наблюдает за развитием событий на Ближнем Востоке и поддерживает связь с Ираном. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией, но поддерживаем и свои контакты с нашими партнёрами из Тегерана», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил наличие каналов связи между США и Ираном, включая прямые контакты и взаимодействие через третьи стороны.

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Тем временем в Армии обороны Израиля заявили, что, несмотря на продолжающееся противостояние с Ираном, израильская армия в настоящее время должна уделить приоритетное внимание операциям в секторе Газа. По словам начальника генштаба ЦАХАЛ, необходимо вернуть заложников и свергнуть режим ХАМАС.

Наталья Демьянова
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